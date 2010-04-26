У Криму хлопчика вкусила гадюка

Дитина потрапила до реанімації після укусу степової гадюки в східному Криму. Життя хлопчика поза небезпекою, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався в селі Батальне.

"Хлопчик грав у дворі біля будинку. Він взяв в руки гадюку і був укушений нею. Батьки викликали "швидку", - говориться в прес-релізі.

Чотирилітнього хлопчика доставили до лікарні.

Дитині надали медичну допомогу.

Його стан оцінюється лікарями як середнього ступеню тяжкості.