У Криму хлопчика вкусила гадюка

11:50, 26 квітня 2010
Крым
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Дитина в реанімації

Дитина потрапила до реанімації після укусу степової гадюки в східному Криму. Життя хлопчика поза небезпекою, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Інцидент стався в селі Батальне. 

"Хлопчик грав у дворі біля будинку. Він взяв в руки гадюку і був укушений нею. Батьки викликали "швидку", - говориться в прес-релізі. 

Чотирилітнього хлопчика доставили до лікарні.  

Дитині надали медичну допомогу. 

Його стан оцінюється лікарями як середнього ступеню тяжкості.

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