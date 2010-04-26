У Криму хлопчика вкусила гадюка
11:50, 26 квітня 2010Крым
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Дитина в реанімації
Дитина потрапила до реанімації після укусу степової гадюки в східному Криму. Життя хлопчика поза небезпекою, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався в селі Батальне.
"Хлопчик грав у дворі біля будинку. Він взяв в руки гадюку і був укушений нею. Батьки викликали "швидку", - говориться в прес-релізі.
Чотирилітнього хлопчика доставили до лікарні.
Дитині надали медичну допомогу.
Його стан оцінюється лікарями як середнього ступеню тяжкості.
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