Екологи вимагають дані про шкоду Криму від перебування ЧФ

Ряд громадських екологічних організацій вимагають від Верховної Ради зупинити ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму і надати інформацію про завдану ним шкоду навколишньому середовищу та про нові ймовірні екологічні загрози у разі подальшого базування в Україні.

Звернення на ім’я голови ВР Володимира ЛИТВИНА направили представники всеукраїнської екологічної ліги, всеукраїнської екологічної громадськості, української екологічної асоціації "Зелений світ", всеукраїнської громадської організації "Чиста хвиля", національного екологічного центру України, українського ботанічного товариства, організації "Екологія. Право. Людина" та національного молодіжного центру.

Підписанти вважають ЧФ РФ одним з найбільших забруднювачів довкілля на території Севастополя і Криму в цілому.

"По суті, севастопольські бухти практично знищені як середовище існування риби і морських організмів... Чорноморський флот РФ не дотримується встановлених норм і правил щодо охорони атмосферного повітря, а його командування відмовляється здійснити заходи для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, не допускає державні екологічні служби України на територію своєї дислокації для вивчення екологічних загроз. Екологічна шкода, завдана Чорноморським флотом РФ з урахуванням витрат на ліквідацію цих наслідків, становить мільярди доларів. Тому сумнівним є фінансово-економічне обґрунтування можливих наслідків надання згоди на продовження перебування Чорноморського флоту на території України”, - стверджують підписанти.

Вони вважають, що треба зупинити процес ратифікації, здійснити громадське обговорення питання і за його підсумками "приймати зважене та екологічно обґрунтоване рішення, яке повною мірою має відповідати національним інтересам України".

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВА і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня в Харкові підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів. Угоду мають ратифікувати парламенти двох країн.