Влада Севастополя відмовить байкерам в участі в параді Перемоги 9 травня, оскільки в місті, окрім параду, відбудеться хода ветеранів, заявив голова севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Ми не можемо сумістити проходження людей з проїздом мотоциклів... Я відмовляю не тому, що не люблю байкерів, а просто в цій ситуації на першому місці мають бути ветерани», - сказав він на прес-конференції.

Кажучи про нововведення, САРАТОВ повідомив, що в Севастополі заплановано побудувати три роти в одязі воїнів Великої Вітчизняної війни. «Шиє централізовано Росія. Це буде головна відмінність», - сказав голова адміністрації.

Проходження військової техніки в Севастополі не буде, додав він.