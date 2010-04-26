Влада Севастополя думає, що у флота Росії є земельні надлишки

Влада Севастополя має намір провести ревізію земель, наданих Чорноморському флоту Росії, і переговорити з командуванням ЧФ щодо передачі місту надлишків, заявив голова севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Треба добре чути один одного... З командуючим ми попередньо переговорили. Він сказав: ми готові до переговорів. Тому сідатимемо за стіл переговорів», - сказав САРАТОВ на прес-конференції.

Він вважає, що передача Севастополю земельних надлишків «відразу приведе до зменшення субвенцій українського уряду». Субвенції бюджету міста з держбюджету України як компенсація втрат унаслідок розміщення на севастопольських землях військових формувань ЧФ РФ останні декілька років становили приблизно 100 млн. грн. на рік.

«Я завжди стояв і стою на тій позиції, що клянчити гроші у бюджету, - це справа друга, а перша справа - це залучення інвестицій», - сказав при цьому САРАТОВ.