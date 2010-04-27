Рада освятила флот Росії

Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо продовження після 2017 року на 25 років перебування у Криму Чорноморського флоту Російської Федерації, передає УНІАН.

За ухвалення рішення проголосували 236 депутатів.

Під час обговорення питання у сесійній залі періодично виникали сутички між депутатами від коаліції та опозиції.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму до 2042 року з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів.

Вранці, коли голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зайшов до зали і зайняв місце у президії, в нього полетіли яйця. Охорона закрила спікера парасольками.

Після цього у залу кинули димові шашки. Опозиція спростовує свою причетність до інциденту.