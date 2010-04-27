Дума ратифікувала флотську угоду

Державна дума Росії ратифікувала угоду між РФ і Україною про продовження базування Чорноморського флоту в Криму до 2042 року, передає УНІАН.

За таке рішення проголосувало 410 депутатів Держдуми.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів.

Опозиційні партії в Україні заявили про неконституційність договору і звинуватили ЯНУКОВИЧА у зраді національних інтересів.