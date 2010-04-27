Тимошенко вимагає денонсувати угоду щодо Чорноморського флоту
Лідер БЮТ хоче новий Майдан?
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"З сьогоднішнього дня вони закрили Верховну Раду, і вони не хочуть, щоб вона працювала аж до 11 травня, тому що чорну роботу вони вже зробили. З сьогоднішнього дня ми починаємо об’їжджати всю країну для того, щоб люди, які здатні стояти за Україну, підтримувати Україну в такий важкий момент, щоб мали можливість 11 травня, коли будуть заходити ці зрадники до Верховної Ради, зібратися і стояти, поки вони не денонсують цю угоду, або поки не будуть оголошені дострокові вибори", - сказала ТИМОШЕНКО на мітингу біля ВР.
Вона впевнена, що дострокові вибори дадуть можливість привести до парламенту патріотів України.
Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів.
Верховна Рада України та Держдума РФ 27 квітня ратифікували угоду.