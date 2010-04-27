Голодомор не можна визнавати геноцидом - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що голодомор не можна визнавати геноцидом.

“Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей. Але визнавати голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР”, - сказав він, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

ЯНУКОВИЧ заявив, що голод був не лише в Україні, але й у Росії, Білорусі, Казахстані, передає УНІАН.

28 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи розглядатиме проект доповіді щодо голодомору, підготовлений нинішнім президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ. У доповіді планується визнати великий голод на території Росії, Білорусі, Казахстану та Україну як злочин сталінського режиму, а також визнати заслуги України у вшануванні пам’яті жертв голодомору. Цей варіант доповіді влаштовує російську сторону.