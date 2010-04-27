Уряд Криму заборонив брати гроші за вхід на пляжі

Рада міністрів Криму заборонила брати плату з відпочиваючих за прохід на пляжі півострова загального користування.

«Немає закону, який не допускає людей до води. Пляж має бути відкритий для всіх, і відкриті мають бути всі пляжі. Я думаю, що ми зможемо зрушити (питання) з мертвої точки. Питання складне, ми його вирішуватимемо поступально», - сказав прем`єр автономії Василь ДЖАРТИ після засідання кримського уряду у вівторок.

У рішенні Радміну говориться, що безперешкодний доступ туристів і жителів Криму на пляжі є гарантованою державою правом громадян України «на задоволення потреб шляхом безплатного загального водокористування».

Уряд вимагає заборонити брати плату «за надання послуг пляжного сервісу, зокрема з прокату пляжного устаткування».

Органам місцевого самоврядування і райдержадміністраціям доручено привести свої рішення зі здачі в оренду пляжних територій відповідно до постанови Радміну.

Уряд рекомендував міліції забезпечити захист прав туристів у разі стягування з них плати при вході на пляжі.