Крим подорожчав на 15%
Відпочинок рівня «економ»
Відпочинок у санаторно-курортних установах Криму подорожчав цього року в середньому на 15%, порівняно із сезоном минулого року, заявив міністр курортів та туризму автономії Сергій КИРИЛЕНКО.
«Загалом по автономії ціни на відпочинок у середньому збільшено на 15%», - сказав міністр на нараді в Сімферополі.
За словами КИРИЛЕНКА, в основному, така тенденція характерна для відпочинку «рівня економ», «середнього рівня».
«Вартість елітного відпочинку залишилася фактично на рівні минулого року», - сказав міністр.
При цьому КИРИЛЕНКО заявив, що санаторні установи Краснодарського краю Росії виставили на курортний сезон-2010 «ціни в середньому на 25% вище, ніж кримські оздоровниці такого ж рівня».
Зростання цін на путівки мінкурортів Криму щорічно пояснює зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.