Крим подорожчав на 15%

Відпочинок у санаторно-курортних установах Криму подорожчав цього року в середньому на 15%, порівняно із сезоном минулого року, заявив міністр курортів та туризму автономії Сергій КИРИЛЕНКО.

«Загалом по автономії ціни на відпочинок у середньому збільшено на 15%», - сказав міністр на нараді в Сімферополі.

За словами КИРИЛЕНКА, в основному, така тенденція характерна для відпочинку «рівня економ», «середнього рівня».

«Вартість елітного відпочинку залишилася фактично на рівні минулого року», - сказав міністр.

При цьому КИРИЛЕНКО заявив, що санаторні установи Краснодарського краю Росії виставили на курортний сезон-2010 «ціни в середньому на 25% вище, ніж кримські оздоровниці такого ж рівня».

Зростання цін на путівки мінкурортів Криму щорічно пояснює зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.