Крим просить МВС направити 500 військовослужбовців на літо
18:49, 28 квітня 2010Крым
0 0
Нестимуть службу на півдні і заході
Міліція Криму звертається до міністерства внутрішніх справ України з проханням направити півтисячі військовослужбовців внутрішніх військ для забезпечення охорони громадського порядку в курортних регіонах на півдні і заході півострова в літній період.
«(Вони) нестимуть службу в Ялті, Алушті, Євпаторії, Саках, Чорноморському і Роздольненському районах», - сказав керівник міліції громадської безпеки Криму Микола ФЕДОРЯН на нараді в Сімферополі про готовність об`єктів інфраструктури до курортного сезону-2010.
Крим щорічно звертається до МВС з таким проханням.
Курортний сезон в автономії відкривається 1 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter