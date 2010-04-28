Крим просить МВС направити 500 військовослужбовців на літо

Міліція Криму звертається до міністерства внутрішніх справ України з проханням направити півтисячі військовослужбовців внутрішніх військ для забезпечення охорони громадського порядку в курортних регіонах на півдні і заході півострова в літній період.

«(Вони) нестимуть службу в Ялті, Алушті, Євпаторії, Саках, Чорноморському і Роздольненському районах», - сказав керівник міліції громадської безпеки Криму Микола ФЕДОРЯН на нараді в Сімферополі про готовність об`єктів інфраструктури до курортного сезону-2010.

Крим щорічно звертається до МВС з таким проханням.

Курортний сезон в автономії відкривається 1 травня.