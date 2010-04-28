БЮТ вимагає від Януковича оприлюднити проекти нових угод з РФ

Блок Юлії Тимошенко вимагає від міністерства закордонних справ України та президента Віктора ЯНУКОВИЧА оприлюднити проекти угод з Росією, які готуються для підписання під час візиту президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва 17 травня.

Глава МЗС Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв’ю "Німецькій хвилі" на запитання, чи будуть у наступні два-три тижні ще якісь доленосні рішення у відносинах між Україною і Росією, відповів: "Чекайте 17 травня". За словами українського міністра, готується більше десятка угод "різного масштабу", більшість з яких дозволяє розпочати реалізацію тих проектів, які досить довго розроблялися, але гальмувалися через політичні причини.

"Таємна дипломатія чинної влади вже призвела до підписання угоди щодо подовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в українському Севастополі. Ця угода веде до повного контролю іноземною державою над частиною української території, до порушення суверенітету нашої держави, принижує національну гідність", - йдеться в заяві БЮТ.

"Українські чиновники зробили уже достатню кількість заяв, що свідчать про наміри здати низку українських галузей: авіаційну промисловість, атомну галузь, газотранспортну систему. Саме 17 травня антиукраїнські наміри можуть матеріалізуватися у підписання конкретних угод, які всі разом вибудовуються в цілісну політику із перетворення України в державу з обмеженим суверенітетом", - вважає Блок Юлії Тимошенко.