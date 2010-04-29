Янукович підписав флотський закон

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закони “Про державний бюджет України на 2010 рік” та “Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України”.

“Президент щойно, перед відльотом з робочим візитом у Білорусь, підписав ці закони”, - повідомила УНІАН заступник глави адміністрації президента України Ганна ГЕРМАН.

27 квітня Верховна Рада України, попри спротив депутатів від опозиції, ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років. Потім без розгляду парламент ухвалив закон про держбюджет-2010.