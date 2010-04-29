Фірми людей Тимошенко обшукали

Співробітники податкової міліції проводять обшуки в офісах підприємств у Сімферополі та Балаклаві, акціонерами яких є депутати Верховної Ради України від Блоку Юлії Тимошенко Андрій СЕНЧЕНКО і Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ.

«У будівлі в Сімферополі, крім кримського штабу БЮТ, мого депутатського офісу і офісу мого колеги - ВЕЛІЖАНСЬКОГО, розміщено ряд підприємств, в яких ми є акціонерами. Зокрема, корпорація «Гуматекс» - виробник технічних тканин, підприємство «Технохімкомплект», що займається топографічно-геодезичними роботами. Підприємства працюють у різних галузях, не пов`язані між собою договорами, однак це не заважає організовувати масові обшуки, з демонстрацією вогнепальної зброї: автоматів, пістолетів. Одночасно обшук проходить в Балаклаві, в яхт-клубі «Золотий символ», в якому ми теж є акціонерами», - повідомив по телефону УНІАН лідер кримського БЮТ СЕНЧЕНКО.

Він вважає перевірку «наїздом» супротивників опозиції.

«Податкова міліція за командою з Києва виконує політичне замовлення під назвою ”наїзд на підприємства політичних опонентів”. Самі не знають, що шукають. Команда була "наїхати", ось і "наїхали". Ми знали, що ця команда буде, ще тиждень тому. Ніхто не втратив свідомості. Ми від цієї тупої, агресивної влади нічого іншого не чекали», - заявив нардеп.

У кримській податковій адміністрації заявили УНІАН по телефону, що перевірка проводиться на законних підставах.

«Там працює ціла група, а не тільки податкова. Офіційні коментарі будуть пізніше, може, завтра до вечора або навіть після свят», - сказала співбесідниця агентства.