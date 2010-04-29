За тривалістю життя Україна між Гондурасом і Монголією

Українці живуть менше, ніж гондурасці, але довше, ніж росіяни, пише тижневик "Коментарі:", який зробив спробу накреслити портрет українця, оперуючи мовою цифр.

Видання публікує добірку досліджень "Хто такі українці з точки зору соціології і статистики".

Очікувана тривалість життя українця становить 68 років: для жінок - 74 роки, а для чоловіків - 62 роки. За цим показником Україна займає 150-те місце з 223 країн світу, тобто десь між Гондурасом (де, до речі, живуть довше) і Монголією, відзначає тижневик.

Щоправда, у низці колишніх країн СРСР цей показник ще гірший: казахи можуть розраховувати на 67 років життя, росіяни - на 66 років, а таджики - на 65 років.

Кількість померлих за минулий рік в Україні склала близько 1,57% від загальної кількості населення. За цим показником Україна близька до Білорусі, Сербії та Чорногорія, Литви і Болгарії. У більшості ж європейських держав (крім Росії) кількість померлих на рік у відсотковому співвідношенні до населення становить менше 1%, констатують "Коментарі:".

При цьому, за даними тижневика, в Україні на 10 тис. жителів припадає 31 лікар, це навіть більше, ніж стандарт ВООЗ для країн з високим рівнем доходів.

Держава витрачає на охорону здоров’я одного українця майже 89 дол., самі українці ще щорічно доплачують по 71 дол. кожний. Отримані в сумі 160 дол. цілком відповідають видаткам на охорону здоров’я в державах із середнім рівнем доходів, а загальні видатки України на охорону здоров’я вже по факту досягли 7% ВВП. Це рівень таких країн як Литва, Латвія, Польща, Словаччина й навіть Люксембург.

Водночас в Україні показник частки видатків приватного страхування в загальних видатках на медицину в 3,5 раза менше, ніж у середньому по країнах з низьким рівнем доходів - 1,2%, на рівні з Лаосом і Мозамбіком.

За даними соціологів, кожна п’ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. За останні п’ять років в Україні народилося 2,38 млн. дітей, що на 200 тис. більше, ніж протягом 1997–2001 років, пишуть "Коментарі:". Однак, до рівня радянського періоду і до європейських показників українцям поки далеко. За кількістю дітей на одну жінку Україна випереджає лише Молдову і Білорусь (1,3 порівняно з 1,28 і 1,21 відповідно), тоді як у Центральній Європі цей показник коливається від 2,0 у Франції до 1,4 у Німеччині.

У північній Європі ситуація ще краща: 1,9 - у Норвегії, 1,85 - у Швеції й Фінляндії, 1,8 - у Данії. А лідером за кількістю дітей на одну жінку серед розвинених країн є США (2,1).

Як відзначає тижневик, в останні роки в Україні явно простежується тенденція до народження дітей поза шлюбом. Зараз це кожна п’ята дитина, тоді як на межі 1980-х і 90-х таких не було й 10%. За цим показником Україна рухається в бік Європи (в Німеччині й Чехії поза шлюбом народжується 30%, а в Естонії і Швеції близько 60% дітей).