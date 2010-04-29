Авіабомбу підірвали в Севастополі
18:00, 29 квітня 2010Крым
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128 кг вибухової речовини
Німецьку фугасну авіаційну бомбу знищили піротехніки у Севастополі, повідомила в четвер прес-служба севастопольського управління МНС.
Боєприпас, який містить 128 килограмів вибухової речовини, знайшли в районі села Флотське.
Бомбу вивезли на полігон та підірвали.
"Вибух боєприпасу на місці виявлення призвів би до розльоту осколків на півтора кілометри - у цей радіус потрапляли прилеглі населені пункти", - заявили бійці МНС.
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