Авіабомбу підірвали в Севастополі

18:00, 29 квітня 2010
Крым
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128 кг вибухової речовини

Німецьку фугасну авіаційну бомбу знищили піротехніки у Севастополі, повідомила в четвер прес-служба севастопольського управління МНС.

Боєприпас, який містить 128 килограмів вибухової речовини, знайшли в районі села Флотське.

Бомбу вивезли на полігон та підірвали.

"Вибух боєприпасу на місці виявлення призвів би до розльоту осколків на півтора кілометри - у цей радіус потрапляли прилеглі населені пункти", - заявили бійці МНС.

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