Екс-глава МЗС не виключає передачу Керченської протоки Росії
"Це буде чергове, що здасть влада"?
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“Гадаю, це буде чергове, що здасть влада”, - заявив він в інтерв’ю УНІАН.
На думку ОГРИЗКА, міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ недарма заявив про те, що зараз почнеться демаркація українсько-російського кордону.
“Правильно кордон має проходити таким чином, що Керч-Єнікальський хід, по якому йде основний рух кораблів, належить Україні. Як це визначено на всіх картах. Тобто за все, що там відбувається, відповідає українська сторона. Росіяни ж ображаються, як це ми, мовляв, запитуватимемо в українського лоцмана право на захід у Азовське море. Такого бути не може в принципі”, - сказав ОГРИЗКО.
За його словами, для росіян міжнародне право цікаве лише тоді, коли відповідає їхнім інтересам.
“В іншому випадку вони на нього просто не звертають уваги”, - вважає колишній міністр закордонних справ України.