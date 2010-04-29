Екс-глава МЗС не виключає передачу Керченської протоки Росії

Колишній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО не виключає, що українська влада віддасть Росії Керченську протоку.

“Гадаю, це буде чергове, що здасть влада”, - заявив він в інтерв’ю УНІАН.

На думку ОГРИЗКА, міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ недарма заявив про те, що зараз почнеться демаркація українсько-російського кордону.

“Правильно кордон має проходити таким чином, що Керч-Єнікальський хід, по якому йде основний рух кораблів, належить Україні. Як це визначено на всіх картах. Тобто за все, що там відбувається, відповідає українська сторона. Росіяни ж ображаються, як це ми, мовляв, запитуватимемо в українського лоцмана право на захід у Азовське море. Такого бути не може в принципі”, - сказав ОГРИЗКО.

За його словами, для росіян міжнародне право цікаве лише тоді, коли відповідає їхнім інтересам.

“В іншому випадку вони на нього просто не звертають уваги”, - вважає колишній міністр закордонних справ України.