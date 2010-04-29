Медведєв і Янукович підписали закони щодо ЧФ

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав закон про ратифікацію угоди між РФ і Україною, яка продовжує термін перебування російського Чорноморською флоту в Криму до 2042 року, повідомила прес-служба Кремля.

Закон ухвалено Державною думою РФ 27 квітня і схвалено Радою Федерації 28 квітня.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про ратифікацію договору, прийнятий Верховною Радою 27 квітня, повідомляє офіційне представництво глави держави.

Український парламент проголосував за ратифікацію угоди, незважаючи на опір депутатів-опозиціонерів, які вважають антиконституційним продовження терміну знаходження ЧФ РФ у Криму після 2017 року.

ЯНУКОВИЧ запевняє, що український народ переконається у правильності рішень нової влади та обраного курсу розвитку держави.

"Після п’яти років творення з Росії образу ворога, відновити довіру російського керівництва до України було непросто. Але мені вдалося зробити це, і сьогодні я готовий доповісти своїм виборцям - віднині діалог з нашим великим сусідом будуватиметься на засадах рівності, добросусідства і здорового прагматизму, а не конфронтації і антиросійської риторики. Чи здобуто це надто високою ціною? Ні, тому що домовленості, досягнуті з Москвою, є взаємовигідними", - йдеться у зверненні глави держави до народу.

Він заявив, що документи, підписані у Харкові, забезпечать українській стороні суттєве зниження ціни на газ, що означає підвищення соціальної захищеності кожного українця, початок виведення економіки з глибокої кризи, гарантії посилення енергетичної безпеки Європи.

“Увесь цивілізований світ схвально сприйняв результати моїх переговорів з Президентом МЕДВЕДЄВИМ. У Вашингтоні, Брюсселі, усіх європейських столицях їх вважають безумовним успіхом України. Незадоволеною залишилася лише наша опозиція”, - вважає ЯНУКОВИЧ.

На його думку опозиція кличе українців “на нові барикади”, тому що “прагне знову розпустити парламент в ім’я так званої політичної доцільності”, бо “розуміє: стабільність, міцна вертикаль влади, порядок і нормалізація відносин з Росією - це її політичний кінець”.

“Вона знову за будь-яку ціну рветься до влади. Їм потрібна війна. Останні події у стінах Верховної Ради показали, що авантюристи від політики готові закидати димовими шашками не лише зал парламенту, а всю Україну”, - заявив ЯНУКОВИЧ.