1 травня - велике свято для 25% українців

Лише 25% українців вважають 1 травня великим святом, свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Ще 43,6% опитаних вважають цей день звичайним святом, таким як і інші офіційні свята. 25,2% респондентів вважають 1 травня звичайним вихідним днем, а не святом. 3,6% опитаних висловили думку, що цей день має бути робочим.

Решта респондентів вагалися з відповіддю.

Найчастіше 1 травня великим святом вважають люди у віці від 60 років і старші (38,1%), а найрідше - молодь у віці від 18 до 29 років (14,7%).

Дослідження проводилося з 14 по 21 квітня. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.