У Євпаторії ожили статуї - у вуличному перформансі у дні відкриття курортного сезону, першого і другого травня, візьмуть участь близько вісімдесяти акторів з України, Росії і країн далекого зарубіжжя.

Чемпіонат живих скульптур кримське місто проводить третій рік поспіль. Цього разу центральною стане грецька тема.

«Ми вирішили зробити акцент на міфах і легендах Греції, серед створених образів - богині, музи, Мінотавр. Наступного року покажемо Середньовіччя, а в ювілейний рік (п`ятий чемпіонат) зробимо сучасний мир», - повідомив УНІАН телефоном директор євпаторійського центру дозвілля Віктор АРИХІН.

На нинішньому фестивалі також будуть представлені образи народів, що населяють кримський півострів: росіян, українців, татар, вірмен, караїмів та інших.

Говорити «скульптурам» не можна. Зате оживити «статую» може будь-який глядач, кинувши їй гроші: артист почне рухатися, з ним можна сфотографуватися.

«Скульптура», яку буде визнано переможницею чемпіонату, одержить грошовий приз.