Курортний сезон стартує в Криму

Офіційне відкриття курортного сезону проходить першого травня в Криму.

Цього року влада обіцяє відпочивальникам безплатні пляжі загального користування - кримський уряд заборонив брати гроші за прохід до моря.

Вартість відпочинку збільшилася порівняно з минулим роком у середньому на 15% - подорожчали енергоносії і продукти, кажуть чиновники. Зростання здебільшого торкнулося відпочинку в пансіонатах класу «економ» і середнього цінового сегменту, вартість елітного відпочинку майже не змінилася, повідомив днями кримський міністр курортів і туризму Сергій КИРИЛЕНКО.

«Так, певне подорожчання на туристичні послуги спостерігається - але воно спостерігається у всьому світі. Ціни не можуть не зростати, бо ми перебуваємо в постійно змінюваних економічних умовах», - заявив заступник голови асоціації «Туристичний актив Криму» Вячеслав ХАЧАТУРЯН телефоном УНІАН.

На думку експерта, в автономії нинішнього курортного сезону може збільшитися кількість відпочивальників з Росії.

«Те, що сезон буде успішним, було ясно ще в березні на туристичних виставках, особливо в Москві і Мінську. Представники туристичних компаній заявляли: працювати з Кримом стало комфортніше. На Крим покладаються великі сподівання саме в плані потепління відносин (між Україною і РФ). Люди вважають, що Крим буде привітнішим», - відзначив ХАЧАТУРЯН.

«Зближення двох країн зіграло певну роль. До нас почали краще ставитися російські туроператори і самі росіяни», - погоджується прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

На травневі свята Ялта очікує значний туристичний потік. Наприкінці наступного тижня в місті пройде формула-1 на воді - етап чемпіонату світу з водно-моторного спорту. «Елітні бази розміщення заздалегідь заброньовані, на свята вони заповнені практично на сто відсотків», - сказала АГАРКОВА телефоном УНІАН.

«Якщо 2009 рік був доволі важким, ми втратили 15%, то зараз ми виходимо на рівень 2008 року - а він був непоганим», - відзначила прес-секретар мера Ялти, характеризуючи ситуацію в місті.

За офіційними даними, торік у Криму відпочили п`ять мільйонів людей - на 700 тисяч менше, ніж у 2008-му.