Медведєв доручив підготувати план розвитку бази ЧФ у Севастополі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив міністру оборони Анатолію СЕРДЮКОВУ протягом місяця підготувати план розвитку військово-морської бази Чорноморського флоту РФ в Севастополі, повідомила прес-служба російського лідера.

"Я думаю, що десь протягом місяця ви могли б разом з іншими відомствами підготувати план розвитку військово-морської бази Чорноморського флоту в Севастополі і представити його мені на затвердження", - сказав МЕДВЕДЄВ на зустрічі з СЕРДЮКОВИМ.

"Обов`язково. Представимо через місяць", - відповів глава міноборони.

МЕДВЕДЄВ заявив, що РФ потрібно подумати про соціальне облаштування бази ЧФ, щоб моряки, які розквартировані в Севастополі, "жили в сучасних умовах, мали можливості для відпочинку".

"Ми домовилися про те, що наша база укладе угоду з українською стороною, з Севастополем. Відповідно до угоди буде надана соціально-економічна підтримка по низці програм міста", - відзначив президент Росії.

МЕДВЕДЄВ заявив, що Севастополь - місто для РФ "не стороннє".

"Потрібно подумати, яким чином нам прийняти участь в цих програмах. І по лінії міністерства оборони, і по лінії інших органів влади і бізнес-структур", - сказав президент Росії.

Росія і Україна наприкінці квітня ратифікували угоду, що подовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років.