Євпаторія приготувала найбільший у світі чебурек (фото)

Найбільший чебурек в Україні і світі приготували кулінари в Євпаторії в рамках відкриття курортного сезону, передає УНІАН.

«Рекорд є не тільки українським, але й світовим», - заявив представник книги рекордів України.

Чебурек вийшов завдовжки 55 сантиметрів, завширшки - 30 сантиметрів, важить півтора кілограми.

Його продали на аукціоні жителю Сімферополя за 350 гривень. Чоловік подарував чебурек хлопчикові. Виручені за виріб-рекордсмен гроші віддадуть на потреби дитячого будинку.

Свято продовжилося змаганням на поїдання чебуреків звичайних розмірів, його виграв відпочивальник з Дніпропетровщини.

Фото Олексія Сувірова