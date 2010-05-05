Альпініст зірвався зі скелі в Криму
10:15, 05 травня 2010Крым
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Турист у лікарні
Росіянин, який у складі групи альпіністів здійснював сходження на скелю в районі південнобережного селища Форос у Криму, впав та отримав струс головного мозку, зламав руку і ногу, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
24-річний житель Москви зірвався з висоти шести-восьми метрів через необачність.
Рятувальники надали туристу першу медичну допомогу.
Постраждалого шпиталізовано.
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