Альпініст зірвався зі скелі в Криму

Турист у лікарні

Росіянин, який у складі групи альпіністів здійснював сходження на скелю в районі південнобережного селища Форос у Криму, впав та отримав струс головного мозку, зламав руку і ногу, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 24-річний житель Москви зірвався з висоти шести-восьми метрів через необачність. Рятувальники надали туристу першу медичну допомогу. Постраждалого шпиталізовано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter