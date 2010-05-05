У Ялті пройде Формула-1 в морі

Перший етап чемпіонату світу з кільцевих перегонів у відкритому морі за участю спортсменів з Бельгії, Великої Британії, Італії, Німеччини, України та Швеції відбудеться 7-9 травня в Ялті, повідомив президент національної федерації водно-моторного спорту Віктор ШЕМЧУК.

Перегони проводитимуться у двох класах SuperSport і Evolution.

У класі SuperSport беруть участь відкриті човни, передбачено обмеження швидкості - 90 морських миль на годину. «Ця швидкість дає можливість безпечно перебувати у човні, вести боротьбу на всій дистанції, водночас забезпечує велику видовищність», - сказав ШЕМЧУК на прес-конференції у Сімферополі.

У класі Evolution судна обладнано «капсулою безпеки», гонщика пристебнуто п`ятиточковими ременями. «Обмеження є тільки за вагою. Усі човни повинні мати однакову вагу», - відзначив президент Національної федерації водно-моторного спорту України.

Траса, де пройдуть перегони, розташована уздовж ялтинської набережної.

На 7 травня заплановані кваліфікаційні заїзди. 8 травня пройдуть спринтерські перегони - 49 миль (сім кругів). 9 травня спортсмени братимуть участь у перегонах на виживання - 77 миль (одинадцять кругів).

У суботу і неділю в Ялті виступатимуть популярні естрадні виконавці.

Курортне місто очікує на приплив туристів у зв`язку з проведенням перегонів. «Елітні бази розміщення наперед заброньовано», - повідомила днями телефоном УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

Право відкрити водний аналог «Формули-1» Україна одержала завдяки перемозі команди «Український дух» у чемпіонаті світу Powerboat P1 2009 року у класі SuperSport.