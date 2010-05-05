Медведєв і Янукович в травні ділитимуть кордон

Питання демаркації і делімітації кордонів між Росією і Україною будуть розглянуті 17-18 травня під час візиту до Києва російського президента Дмитра МЕДВЕДЄВА, заявив посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ, передає УНІАН.

«Найближчим часом будуть активізована роботи щодо демаркації кордонів і будуть підготовлені спільні плани заходів стосовно практичної реалізації всього комплексу заходів, пов`язаних з оформленням сухопутного кордону. Одночасно з цим, як ми чекаємо, у принциповому плані президенти обговорять питання про підхід до того, як необхідно здійснити делімітацію морського кордону», - сказав ЗУРАБОВ журналістам у Сімферополі після зустрічі зі спікером кримського парламенту Володимиром КОНСТАНТИНОВИМ.

Посол підкреслив, що основною проблемою є використання Керч-Єнікальського судноплавного каналу.

«Як це (експлуатацію каналу) належить організувати так, щоб не були ущемлені як українські, так і російські інтереси, я так розумію, - тема буде на порядку денному», - сказав ЗУРАБОВ.

Він зазначив, що міністри закордонних справ РФ і України обговорювали це питання «якийсь час тому в Москві».

«За настроями, які були присутні при цьому обговоренні, я можу зробити висновок, що з російської сторони виразно є видимим бажання цю проблему вирішити», - заявив посол.

За словами ЗУРАБОВА, враховуючи новий етап взаємин між Росією і Україною, політики мають намір «ривком, не затягуючи» вирішити двосторонні проблеми, що накопичилися за останні роки.

Серед проблемних він назвав питання, пов`язані з перебуванням Чорноморського флоту РФ в Криму.

«Це ті угоди, які не були прийняті після підписання базової угоди про перебування російського Чорноморського флоту наприкінці 90-х років. Це питання, пов`язані зі структурами гідрографії, береговою інфраструктурою флоту, з перебуванням російських військовослужбовців, з переміщенням військової техніки територією кримського півострова», - сказав дипломат.