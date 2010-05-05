Міст через Керченську протоку перетворить Крим і Кавказ на єдиний курорт - посол

Будівництво моста через Керченську протоку стане поштовхом для розвитку курортних можливостей Криму й Краснодарського краю Росії та покращення інвестиційного клімату в цих регіонах, заявив посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

«Міст, на мій погляд, дає можливість зв`язати в єдине ціле ту рекреаційну, курортну інфраструктуру, яка існує в двох державах. А якщо це буде єдина інфраструктура, то можна очікувати, що й у Краснодарському краї, й у Криму створиться абсолютно інший інвестиційний клімат: підуть додаткові кошти, буде створено робочі місця, розвиватимуться дороги», - сказав посол журналістам у Сімферополі після зустрічі з керівником кримського парламенту Володимиром КОНСТАНТИНОВИМ.

За словами ЗУРАБОВА, будівництво моста актуальне напередодні Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

«Якщо Кримський півострів і Краснодарський край зв`яже міст, то, з урахуванням того, що Росія найближчими роками витратить досить серйозні кошти для розвитку інфраструктури відпочинку - проведення Олімпіади в Сочі - всі б були зацікавлені, щоб розвиток курортних можливостей російського чорноморського узбережжя був би також якимось поштовхом у розвитку таких же можливостей в Криму», - зазначив він.

ЗУРАБОВ не виключив, що керівники Росії та України можуть найближчим часом досягти домовленостей стосовно термінів початку будівництва моста.

«Я сподіваюся, що угода, яка принципово визначить перспективу самого проекту будівництва моста й терміни його початку, буде найближчим часом визначена на рівні глав держав», - сказав російський посол.

Віктор ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом у президенти, обіцяв реалізувати проект будівництва моста в разі перемоги на виборах.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ у квітні заявив, що переконав президентів Росії та України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА в необхідності швидкого будівництва моста.