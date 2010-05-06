У лісах велика вірогідність пожеж

Попереджають рятувальники

Висока пожежна небезпека існує в лісах Криму до кінця тижня, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС. "6-9 травня в лісах очікується висока пожежна небезпека", - попереджають рятувальники. Зі свого боку українське МНС заявляє: надзвичайно висока пожежна небезпека існує найближчими днями на всій території країни, окрім західних областей.

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