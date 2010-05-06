Прем'єр Криму божиться, що не «забирав» в України Севастополь

Прем’єр Криму Василь ДЖАРТИ спростовує інформацію про те, що він назвав Севастополь не українським містом.

Одне з російських агентств поширило інтерв`ю ДЖАРТИ, де, зокрема, були такі слова: «Погодьтеся, не можна сказати, що Севастополь – це українське місто. Його споконвіку називали російським містом, містом російської слави. І ми повинні пишатися, що там знаходиться російський Чорноморський флот».

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив, що президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і правоохоронні органи мають адекватно відреагувати на слова ДЖАРТИ щодо Севастополя.

«Моє висловлювання дослівно звучало так: «Не можна сказати, що Севастополь не українське місто. Просто його завжди називали містом слави російських моряків», – сказав голова Ради міністрів Криму, якого цитує прес-служба президента України.

ДЖАРТИ вважає, що, мабуть, сталася помилка, і журналіст, який цитував його висловлювання, загубив одну частку «не». «А це спотворило сказану мною фразу. Я ще раз підкреслюю: я сказав, що не можна вважати, що Севастополь не українське місто. Я хотів би, щоб усі знали і розуміли – кордони України є непорушними, і це не перешкоджає, а навпаки укріплює нашу дружбу з Росією», – заявив прем’єр Криму.