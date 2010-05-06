3/4 українців вважають День Перемоги великим святом

74,9% громадян України вважають День Перемоги великим святом, ще 19,2% - звичайним святом. свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Не вважають День Перемоги святом 5% респондентів. Менше 1% не змогли відповісти на запитання щодо свого ставлення до 9 травня.

Розподіл відповідей на запитання не змінюється значною мірою протягом останніх 8 років, зазначають експерти.

Найбільшим святом цей день є для людей старшого покоління: серед респондентів, старших 60 років великим святом цей день вважають 88,4%. У молодших вікових групах число тих, хто вважає 9 травня дійсно великим святом дещо знижується. Найнижчим є у групі 18-29 років - День Перемоги дійсно великим святом вважають 61,6% опитаних.

Війну проти фашизму українці переважно схильні називати Великою Вітчизняною (69,2% опитаних). Близько чверті респондентів (24,7%) називають війну Другою світовою. Інші відповіді дали 2,2% респондентів, решта - вагалися з відповіддю.

Протягом останніх 8 років переважна більшість називають цю війну саме Великою Вітчизняною.

Дослідження проведене соцслужбою Центру Разумкова 14-21 квітня. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.