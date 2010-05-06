Останки 113 радянських воїнів перепоховали в Севастополі

Останки 113 радянських воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, урочисто перепоховано в четвер на меморіальному цвинтарі у селищі Дергачі поблизу Севастополя, передає УНІАН.

У жалобній церемонії взяли участь військові моряки ВМС України й ЧФ Росії, представники органів місцевої влади та духовенства, ветерани, активісти пошукових загонів.

Пошукові загони працюють у Севастополі цілорічно, урочисте перепоховання традиційно проводиться напередодні 9 травня.

«Цього року 113 бійців поховані, й рік був дуже вдалим, до 65-ї річниці Перемоги ми зуміли встановити імена 11 бійців», - сказала журналістам керівник севастопольського пошукового об`єднання «Долг» Марина ГАВРИЛЕНКО.