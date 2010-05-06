Парламент Криму збирається на позачергову сесію

Позачергове пленарне засідання Верховної ради Криму, на якому планується прийняти бюджет автономії на цей рік, призначено на середу, 12 травня.

Спікер парламенту Володимир Константинов підписав розпорядження про скликання засідання. Документ розміщений на офіційному сайті ради Криму.

Окрім бюджету, на порядку денному - питання про програму економічного і соціального розвитку республіки на 2010 рік і про "здійснення запозичення у формі випуску облігацій внутрішньої позики" Криму.

Нагадаємо, закон про держбюджет на 2010 рік Верховна Рада України прийняла лише наприкінці квітня.