Туреччина запропонувала Україні скасувати візовий режим

Туреччина розглядає можливість введення безвізового режиму з Україною і створення зони вільної торгівлі

Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет ДАВУТОГЛУ заявив журналістам у Криму, що найближчим часом представники зацікавлених міністерств двох країн проведуть зустрічі, присвячені розвитку турецько-українських відносин, після пройдуть переговори на вищому рівні.

«Перша зустріч відбудеться у найближчі два місяці. У липні під час візиту прем`єр-міністр Турецької Республіки пан ЕРДОГАН зустрінеться з президентом (України) Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказав дипломат.

«Розпочнуться переговори з приводу організації вільних кордонів у торгівлі і будуть ухвалені рішення відносно введення безвізового режиму», - заявив ДАВУТОГЛУ.