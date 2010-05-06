Туреччина не боїться російського флоту в Криму
"Чорноморський басейн - зона дружби"
Туреччина не бачить для себе загрози у продовженні терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року і вважає Чорноморський регіон не місцем для військового протистояння, заявив міністр закордонних справ країни Ахмет ДАВУТОГЛУ.
«Туреччина бачить Чорноморський басейн як зону дружби, миру і благополуччя. Це регіон не для військового протистояння, не для політичного протистояння. У нашій зовнішній політиці немає ворогів у цьому регіоні. У Туреччини є тільки країни, з якими ми співробітничаємо. Всі країни Чорноморського басейну - дружні нам країни», - відповів дипломат на запитання кримських журналістів, яка позиція Туреччини щодо продовження базування ЧФ РФ в Україні.
ДАВУТОГЛУ висловив сподівання, що в майбутньому ситуація не зміниться.
«Дай Боже нам створити в Чорноморському регіоні таку обстановку, щоб ці питання більше не порушувалися», - сказав керівник МЗС Туреччини.
Росія і Україна наприкінці квітня ратифікували угоду, якою продовжується перебування ЧФ РФ у Криму після 2017 року на 25 років.