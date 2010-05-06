У Севастополі пройшла генеральна репетиція параду Перемоги

Генеральна репетиція параду на честь 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні відбулася в четвер увечері в Севастополі, передає УНІАН.

Стан підготовки до урочистого проходження військ севастопольського гарнізону особисто перевірили командувачі ВМС України та Чорноморського флоту Росії Віктор МАКСИМОВ і Олександр КЛЕЦКОВ.

Учасники репетиції здійснили два проходження по площі Нахімова і однойменному проспекту.

Керівники флотів в цілому залишилися задоволені підготовкою парадних розрахунків.