Останки 10 радянських воїнів поховали в Керчі

Останки десяти радянських воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, з почестями поховали на військовому кладовищі в місті-герої Керч, повідомила прес-служба мерії.

На жалобну церемонію зібралися ветерани, військовослужбовці, школярі, представники влади і громадськість.

На могили полеглих воїнів лягли квіти.

Останки солдатів знайшли під час розкопок.

У роки війни Керч стала ареною жорстоких битв між радянськими і німецькими військами.

«Перемога дісталася неймовірно дорогою ціною. Було закатовано і винищене 14 тисяч цивільних жителів, 15 тисяч військовослужбовців. Насильно вигнано в рабство до Німеччини 14 тисяч осіб. Матеріальний збиток, завданий фашистами місту, склав понад півтора мільярди карбованців», - йдеться в прес-релізі.