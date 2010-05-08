В Ялті впав вертоліт, загинув пілот

Одна людина загинула і двоє отримали травми в результаті падіння вертольота в Ялті, з якого велася відеофіксація першого етапу Чемпіонату світу з кільцевих перегонів у відкритому морі, передає УНІАН.

«Загинув пілот. Постраждали пасажири - чоловік і жінка. Вони у лікарні», - повідомило телефоном джерело в органах влади Ялти.

Вертоліт впав під час заходу на посадку о 16:45.

«За попередніми даними, він зачепився за дерева», - сказав представник кримського управління МНС.

«5 канал» не підтверджує інформацію про те, що потерпілий є його оператором.

«Це не наш співробітник. Це найнятий «5-м каналом» чоловік, який знімав перегони», - сказала журналіст, додавши, що він працює у фірмі «Операторські технології».

7-9 травня в Ялті відбувається водний аналог «Формули-1».