Керч влаштувала факельну ходу

Тисячі жителів Керчі із засвіченими факелами в руках піднялися на гору Мітрідат до Обеліска Слави ввечері 8 травня, щоб вшанувати пам`ять полеглих в роки Великої Вітчизняної війни радянських воїнів.

Факельна хода є традиційною для міста у східному Криму і проводиться щороку напередодні Дня Перемоги.

Городяни поклали квіти до пам`ятника. На вершині гори відбулася театралізована вистава. Небо над містом-героєм осяяв феєрверк.

У роки Великої Вітчизняної війни Керч пережила дві окупації і стала ареною жорстоких битв. Фашисти знищили чотирнадцять тисяч мирних жителів і п`ятнадцять тисяч військових, погнали у рабство до Німеччини понад чотирнадцять тисяч осіб.

Керч звільнено від німецько-фашистських загарбників 11 квітня 1944 року.

Звання «місто-герой» присвоєно Керчі 14 вересня 1973 року.