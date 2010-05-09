Телерадіофестиваль «Перемогли разом» відкрився в Севастополі

VI Міжнародний фестиваль теле- і радіопрограм «Перемогли разом», присвячений 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, відкрився в Севастополі.

У його роботі беруть участь журналісти з 10 країн світу.

Традиційно представили свої програми практично всі регіональні та обласні телерадіокомпанії системи держтелерадіо України, комерційні ТРК з багатьох регіонів - в цілому 42 телерадіоорганізації.

На фестивалі представлено понад 150 робіт.

Основні номінації - «Цих днів не замовкне слава», «Батьківщина. Честь. Обов’язок», «У війни не жіноче обличчя», «Бойове братство», «Діти війни», «Мир без тероризму», «Літопис великого подвигу».

Крім творчого суперництва журналістів, програмою фестивалю передбачені круглі столи та майстер-класи.