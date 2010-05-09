Оператор після падіння вертольота перебуває у тяжкому стані

Оператор, який постраждав у суботу у результаті падіння вертольота на околиці Ялти, перебуває у тяжкому стані, повідомила прес-служба Кримського управління МНС.

У чоловіка - закрита черепно-мозкова травма, переломи ребер і щелепи, забої.

«Стан тяжкий. Перебуває на штучній вентиляції легенів», - зазначається у прес-релізі.

Ще одну потерпілу - пасажирку вертольота - госпіталізовано з рваними ранами скроневої області і забоями тіла.

Прокуратура з’ясовує причини падіння машини, яке призвело до загибелі пілота.

Як повідомляв УНІАН, при здійсненні посадки в районі селища Лівадія (Ялта) у другій половині днів 8 травня з невідомих причин впав вертоліт, з якого велася відеозйомка міжнародних водних змагань.