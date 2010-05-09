35 тисяч людей святкують День Перемоги в Сімферополі

На ходу в Сімферополі з нагоди 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні і покладання квітів до пам`ятників, за даними міліції, зібралося 35 тисяч людей, передає УНІАН.

Жителі Сімферополя прийшли в центр міста з дітьми, принесли гілки бузку, повітряні кулі. Багато хто прикріпив до одягу георгіївські стрічки.

Представники влади, політичних сил і городяни поклали квіти до пам`ятника «Танк Т-34» у сквері Перемоги.

Хода вулицями Рози Люксембург і Павленка проходила під червоними прапорами Перемоги, прапорами політсил, Криму. Грали оркестри. Глядачі вітали учасників урочистого проходження вигуками «Перемога!».

У парку Гагаріна учасники ходи та городяни поклали вінки й квіти до Вічного вогню на могилі Невідомого солдата, вшанувавши пам`ять загиблих радянських воїнів.

Працює польова кухня, ветеранів частують «солдатською кашею».