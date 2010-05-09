Севастополь провів парад Перемоги

Понад 50 тисяч чоловік - учасники параду переможців, проходження військ гарнізону, жителі і туристи - святкували в Севастополі 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні і 66-річчя звільнення міста від фашистів, передає УНІАН.

Військові оркестри й артисти виконали державні гімни України й Росії.

Командувачі Військово-морських сил України та Чорноморським флотом РФ Віктор МАКСИМОВ і Олександр КЛЄЦКОВ на одній відкритій машині об`їхали шеренги і привітали ветеранів і особовий склад зі святом.

Колони ветеранів війни і збройних сил пройшли перед трибуною і тисячами жителів і гостей Севастополя.

Три парадних розрахунки, одягнуті у форму часів війни, які представляли різні види збройних сил, відкрили проходження парадним маршем військ гарнізону. Вони несли прапори всіх фронтів, зокрема чотири українських, і бойові прапори частин і кораблів.

Потім пішли війська. Від ЧФ РФ в урочистому проходженні взяли участь 750 осіб, від ВМС України - більш як 500 чоловік, від повітряних сил - більш як 90 військовослужбовців, від МВС - близько 50 чоловік.

Вулицею Леніна пройшли колони, які представляли райони міста. Багато їх учасників тримали в руках прапори політсил. Найчисельнішою була Партія регіонів.

Гостями на параді були глави адміністрацій президентів України, Росії і Білорусі Сергій ЛЬОВОЧКІН, Сергій НАРИШКІН і Володимир МАКЕЙ. На трибуні також стояла лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО.