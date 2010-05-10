Севастополь і Львів провели телеміст на честь Дня Перемоги

Півторагодинний телеміст, присвячений 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, провели севастопольська і львівська регіональні державні телерадіокомпанії, передає УНІАН.

У двох студіях учасниками спілкування найзахіднішого і найпівденнішого регіонів України були голова Львівської обласної державної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ і керівник Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНИКОВ, ветерани Великої Вітчизняної війни, які звільняли Севастополь і Львівську область, діячі культури і мистецтва, військовослужбовці ВМС України - вихідці зі Львова.

Мова спілкування була в основному українська.

Перший заступник голови держкомітету телебачення і радіомовлення Анатолій МУРАХОВСЬКИЙ, який також взяв участь у телемості, привітав ветеранів війни з Днем Перемоги і відзначив важливість проведення подібних телевізійних проектів як з погляду набуття телерадіокомпаніями нового досвіду, так і для зміцнення дружніх зв`язків між регіонами України.