Опозиція створила Комітет захисту України

Представники позапарламентських та парламентських політичних сил у понеділок підписали установчий акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів держави, передає УНІАН.

Підписи поставили керівники та представники 7 парламентських партій: партії "Батьківщина", Народного руху України, Європейської партії України, Української соціал-демократичної партії, Партії захисників Вітчизни, партії "Реформи і порядок" та "Народної самооборони".

З позапарламентських партій ініціативу підтримали ВО "Свобода" та Українська партія.

"Організаційною основою комітету є його всеукраїнський характер, участь громадян, рівність представництва політичних партій та громадських організацій, координації їхніх дій як в центрі, так і на місцях", - говориться в акті.

Підписанти одноголосно затвердили координатором організації українського письменника Дмитра ПАВЛИЧКА.

Керівники КУН та УНП мають намір поставити підписи під документом у вівторок.

Створення комітету підтримали УРП "Собор", "Наша Україна" та "Українська платформа". Їхнє керівництво зазначило, що остаточне рішення з надання згоди у вигляді підпису буде прийнято днями після засідання активу цих сил.

Партія "Громадянська позиція" Анатолія ГРИЦЕНКА підтримала ініціативу, але потім її лідер відмовився формально підтвердити відповідне рішення. ГРИЦЕНКО мотивував це тим, що на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО знайшов інформацію - саме вона є лідером об’єднаної опозиції, хоча офіційно такими повноваженнями її поки що ніхто не наділяв.