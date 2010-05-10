Крим прийняв проект бюджету на 2010 рік

Рада міністрів Криму прийняла проект бюджету автономії на 2010 рік, витрати і доходи якого становлять 3 млрд. 616 млн. грн., повідомила прес-служба кримського уряду.

«Ми постаралися зробити так, щоб це був бюджет розвитку, а не проїдання. Ми спробували зменшити бюджет вирівнювання, який нам надає міністерство фінансів України, - з 20 до 5%. Ми формуємо бюджет на самостійній доходній частині», - заявив кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

Верховна рада Криму розгляне проект бюджету в середу.

Україна ухвалила держбюджет-2010 лише наприкінці квітня.

Торік Крим прийняв бюджет з дохідною частиною 2 млрд. 460 млн. грн. і витратною - 2 млрд. 491 млн. грн. Дефіцит - більше 30 млн. грн. - чиновники збиралися перекрити за рахунок невикористаних залишків коштів бюджету 2008 року