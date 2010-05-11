Банківські клерки привласнили 600 тисяч гривень

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом привласнення понад 600 тисяч гривень співробітниками банку в Керчі, повідомила у вівторок прес-служба кримського наглядового відомства.

"Шляхом зловживання службовим положенням службовці отримали доступ до готівки, оформивши фіктивні договори банківського вкладу", - говориться в прес-релізі.

Дії клерків кваліфіковані за статтею "привласнення коштів в особливо великих розмірах".

Санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України - позбавлення волі від семи до дванадцяти років із забороною займатися певною діяльністю строком до трьох років і з конфіскацією майна.

Триває слідство.