Банківські клерки привласнили 600 тисяч гривень

18:00, 11 травня 2010
Крым
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Порушено кримінальну справу

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом привласнення понад 600 тисяч гривень співробітниками банку в Керчі, повідомила у вівторок прес-служба кримського наглядового відомства. 

"Шляхом зловживання службовим положенням службовці отримали доступ до готівки, оформивши фіктивні договори банківського вкладу", - говориться в прес-релізі. 

Дії клерків кваліфіковані за статтею "привласнення коштів в особливо великих розмірах". 

Санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України - позбавлення волі від семи до дванадцяти років із забороною займатися певною діяльністю строком до трьох років і з конфіскацією майна. 

Триває слідство.

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