Прикордонники не пустили до Криму 6 узбецьких гастарбайтерів

Шістьох громадян Узбекистану, потенційних незаконних мігрантів, не пропустили через держкордон України співробітники прикордонної служби десятого травня в Сімферополі, повідомила у вівторок прес-служба Азово-Чорноморського управління відомства.

Узбеки у віці від 24 до 40 років прибули до Криму авіарейсом "Ташкент - Сімферополь".

"При проходженні паспортного контролю на питання прикордонників про мету поїздки до України заявили, що збираються відвідати родичів і відпочити, але під час співбесіди з`ясувалося - чоловіки прибули до Криму з надією знайти роботу", - йдеться в прес-релізі.

Прикордонники відправили громадян Узбекистану додому, заборонивши протягом півроку в`їжджати до України.