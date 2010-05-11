Прикордонники не пустили до Криму 6 узбецьких гастарбайтерів

18:00, 11 травня 2010
Крым
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Прибули авіарейсом

Cобака під час урочистих заходів з нагоди 10-річчя Азово-Чорноморського регіонального управління Держкордонслужби України в Сімферополі
Шістьох громадян Узбекистану, потенційних незаконних мігрантів, не пропустили через держкордон України співробітники прикордонної служби десятого травня в Сімферополі, повідомила у вівторок прес-служба Азово-Чорноморського управління відомства.

Узбеки у віці від 24 до 40 років прибули до Криму авіарейсом "Ташкент - Сімферополь". 

"При проходженні паспортного контролю на питання прикордонників про мету поїздки до України заявили, що збираються відвідати родичів і відпочити, але під час співбесіди з`ясувалося - чоловіки прибули до Криму з надією знайти роботу", - йдеться в прес-релізі. 

Прикордонники відправили громадян Узбекистану додому, заборонивши протягом півроку в`їжджати до України.

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