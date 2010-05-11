Прикордонники не пустили до Криму 6 узбецьких гастарбайтерів
18:00, 11 травня 2010Крым
0 0
Прибули авіарейсом
|© УНІАН
Узбеки у віці від 24 до 40 років прибули до Криму авіарейсом "Ташкент - Сімферополь".
"При проходженні паспортного контролю на питання прикордонників про мету поїздки до України заявили, що збираються відвідати родичів і відпочити, але під час співбесіди з`ясувалося - чоловіки прибули до Криму з надією знайти роботу", - йдеться в прес-релізі.
Прикордонники відправили громадян Узбекистану додому, заборонивши протягом півроку в`їжджати до України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter