Під час карантину один з батьків може брати відпустку

18:27, 11 травня 2010
Крым
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Рада ухвалила закон

Один з батьків дитини до семи років має гарантоване право отримати додаткову неоплачувану відпустку на час проголошення карантину в українських регіонах, це передбачено зміною до закону «О відпустках». 

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки».

«За» проголосували 287 депутатів із 384, зареєстрованих у сесійній залі.

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