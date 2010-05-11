Під час карантину один з батьків може брати відпустку

Один з батьків дитини до семи років має гарантоване право отримати додаткову неоплачувану відпустку на час проголошення карантину в українських регіонах, це передбачено зміною до закону «О відпустках».

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки».

«За» проголосували 287 депутатів із 384, зареєстрованих у сесійній залі.