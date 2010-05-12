Сімферополь залишиться без води

У Сімферополі протягом доби - з 5.00 13 травня до 5.00 14 травня - не буде води через проведення робіт із врізки каналізаційного колектора, повідомила прес-служба міськвиконкому.

«До виконавчого комітету Сімферопольської міської ради звернулося керівництво Служби автомобільних доріг у Криму з проханням дозволити проведення робіт із врізки колектора, що реконструюється, у вже діючий. У зв`язку з роботами водопостачання міста буде відключене», - йдеться у прес-релізі міськвиконкому.

У Сімферополі, яке є адміністративним центром Криму, проживає близько 360 тисяч осіб.