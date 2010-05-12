Крим затвердив бюджет-2010

Верховна рада Криму прийняла бюджет автономної республіки на 2010 рік з дохідною частиною 3 млрд. 140,7 млн. грн., витратною - 3 млрд. 616,1 млн. грн.

Встановлено граничний дефіцит 475,8 млн. грн., у тому числі дефіцит загального фонду - 75,8 млн. грн., спецфонду - 400 млн. грн. Покриття більшої частини дефіциту планується здійснити за рахунок внутрішніх запозичень з терміном погашення до 2015 року.

За прийняття головного фінансового документа регіону проголосували 88 з 92 депутатів, присутніх у сесійній залі на позачерговому засіданні кримського парламенту в середу.

Доходи загального фонду бюджету визначено у розмірі 2 млрд. 750,3 млн. грн., спецфонду - 390,4 млн. грн. Трансферти з держбюджету України передбачаються в розмірі 1 млрд. 553,6 млн. грн.

Витрати загального фонду повинні скласти 2 млрд. 825,8 млн. грн., витрати спецфонду - 790,4 млн. грн.

«Дуже складний бюджет, але ми розуміємо, наскільки він важливий і потрібний», - заявив кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

Україна затвердила держбюджет на 2010 рік лише наприкінці квітня.

Торік Крим прийняв бюджет з дохідною частиною 2 млрд. 460 млн. грн. і витратною - 2 млрд. 491 млн. грн.